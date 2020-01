De Londense politie heeft vrijdag aangekondigd binnen een maand camera's met gezichtsherkenning in de stad te installeren. Daarmee moet de criminaliteit in de stad worden teruggedrongen, maar privacyorganisaties zien ook nadelen.

BBC News schrijft dat de camera's worden geïnstalleerd op plekken waar veel toeristen en winkelende mensen komen. Op die plaatsen wordt duidelijk gemaakt dat ze er hangen. Het is niet duidelijk om hoeveel camera's het aanvankelijk gaat.

Volgens de politie wordt de techniek ingezet om "serieuze misdaad" aan te pakken. Daarbij gaat het om onder meer geweld en kindermisbruik. Als de camera's iets registreren wat mogelijk gevaarlijk is, krijgt de politie een seintje om de situatie te bekijken. Agenten bepalen zelf wat ze met de informatie doen.

De camera's kunnen nagaan of iemand in een database met gezochte criminelen staat. Als iemand uit de database op straat wordt herkend, kan de politie om zijn of haar identiteit vragen. Komt de scan overeen met de gezochte persoon, dan kan diegene worden gearresteerd.

Niet iedereen is positief over het systeem. Privacyorganisatie Big Brother Watch zegt tegen BBC News dat deze camera's "een serieuze bedreiging voor de burgervrijheid" vormen.