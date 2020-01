Gegevens van tien tot vijftien vermoedelijk Nederlandse rechts-extremisten zijn gevonden in een gelekte database van een oud webforum, meldt Het Parool vrijdag. Het gaat om onder meer e-mailadressen, IP-adressen, privéberichten en chatgesprekken. Een aantal van deze leden wilde een eigen rechts-extremistische organisatie opzetten in Nederland.

Eind 2019 werd de database van het rechts-extremistische forum Iron March gehackt. Deze werd vervolgens door activisten online gezet, schrijft Het Parool. Het forum zelf ging in 2017 om onbekende redenen offline.

In de database waren gesprekken tussen waarschijnlijk Nederlandse leden zichtbaar. Daaruit bleek dat zij een eigen organisatie wilden oprichten. Ook werd daarin gemeld dat leden "besloten hebben te gaan strijden". Een ander lid, een Duitser die in Nederland woont, schreef dat "geweld de enige manier is om Joden uit te roeien".

Rechts-extremisme op het internet

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is een aanslag door een rechts-terroristische eenling voorstelbaar. "Deze inschatting is vooral gebaseerd op de mogelijkheid dat een (internet)eenling radicaliseert."

De AIVD zegt dat het "online taalgebruik in de rechts-extremistische scene in de afgelopen jaren steeds agressiever en opruiender is geworden". Volgens een onderzoeker van NTA, een Nederlands adviesbureau op het gebied van radicalisering, leren internationale rechts-extremisten online van elkaar.

Een Nederlandse oud-gebruiker van het forum vertelt verder aan Het Parool dat leden worden geworven op andere websites zoals 4chan en Discord.