Medewerkers van de Verenigde Naties worden sinds juni 2019 afgeraden om WhatsApp te gebruiken, omdat de VN de app niet als veilig systeem ziet. Dat zei een woordvoerder van de VN donderdag.

De woordvoerder reageerde op vragen van persbureau Reuters, naar aanleiding van de wens van de VN voor een onderzoek naar de hack van de telefoon van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Hier is kroonprins Mohammed Bin Salman van Saoedi-Arabië mogelijk bij betrokken.

Bezos werd in 2018 getroffen door een cyberaanval. Bronnen meldden woensdag aan The Guardian dat Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman hierachter zou zitten.

Mogelijk zou de hack gelinkt zijn aan de moord op The Washington Post-journalist Jamal Khashoggi in 2018. Bezos bezit de krant waar Khashoggi werkte sinds 2013.

Hack mogelijk door videobestand dat kroonprins aan Bezos stuurde

De telefoon van Bezos zou in mei 2018 zijn gehackt nadat Bin Salman hem vanaf zijn persoonlijke telefoon een WhatsApp-bericht had gestuurd, schreef The Guardian woensdagochtend op basis van bronnen.

De kroonprins zou Bezos via WhatsApp een videobestand hebben gestuurd, waarna binnen enkele uren grote hoeveelheden gegevens uit de telefoon van de rijkste man ter wereld zijn getrokken.

Na een digitale analyse en gesprekken met anonieme bronnen concludeert de Britse krant dat het zeer waarschijnlijk is dat Bin Salman het bestand opzettelijk gestuurd heeft. The Guardian weet niet wat de inhoud is van de berichten die van de telefoon zijn gehaald.

De ambassade van Saoedi-Arabië in de Verenigde Staten noemt de beschuldiging "absurd" en wil een onderzoek.