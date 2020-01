De NS heeft per ongeluk de maandelijkse betaling van klanten met een NS Flex-abonnement twee keer afgeschreven, meldt een woordvoerder donderdagavond aan NU.nl. De 23.000 getroffen klanten hebben daarover bericht gehad.

Klanten moeten tot enkele dagen wachten tot het ten onrechte afgeschreven bedrag weer op hun rekening staat, maar woordvoerder Hessel Koster zegt dat klanten het bedrag ook via hun bank handmatig terug kunnen laten boeken om het proces te versnellen.

Naast de "vervelende administratieve fout" voor NS Flex-abonnees kampt de online omgeving Mijn NS sinds 7 januari met problemen. Daardoor kunnen reizigers sindsdien mogelijk niet inloggen of bepaalde functies niet gebruiken. "Denk bijvoorbeeld aan het inzien van reisgegevens en het wijzigen of aanvragen van een abonnement", laat Koster weten.

De Mijn NS-omgeving voor zowel particuliere als zakelijke klanten is de afgelopen tijd instabiel geweest. De NS houdt de situatie op dit moment in de gaten, maar het is volgens Koster nog "te vroeg om de belofte te doen dat de problemen helemaal zijn opgelost".