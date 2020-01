Het Europese satellietnetwerk Galileo kan vanaf deze week ook noodsignalen ontvangen, maakt ruimtevaartorganisatie ESA donderdag bekend. Op dit moment zijn 24 van de 26 satellieten voorzien van een actieve zender-ontvanger om de signalen op te vangen en door te sturen.

De satellieten sturen het noodsignaal naar drie ontvangers in Europa, te vinden op de Spitsbergen-eilanden van Noorwegen, de Canarische Eilanden en op Cyprus, die helpen om de herkomst van het noodsignaal te trianguleren.

Vervolgens wordt de locatie van het signaal doorgestuurd naar de lokale zoek- en reddingseenheden. Ook krijgt de zender een bevestiging dat het signaal daar is binnengekomen, wat voor mensen in nood een "groot verschil" kan maken door ze enigszins gerust te stellen.

Volgens ESA kan het tot dertig minuten duren voordat een verzender de bevestiging binnenkrijgt, maar zal het "in het merendeel van de gevallen" enkele minuten duren. Het verschil hangt af van hoe moeilijk het is om de herkomst van het signaal te achterhalen.

De Europese Unie heeft Galileo in het leven geroepen als civiel lokalisatiesysteem als alternatief voor het Amerikaanse van oorsprong militaire gps-systeem. Ondersteuning voor noodsignalen van bakens moet helpen om duizenden levens te redden in geval van ongelukken met vlieg- en vaartuigen en personen, zoals bergbeklimmers, in nood.