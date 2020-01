Twitter heeft dinsdag een brief gestuurd naar het omstreden Amerikaanse bedrijf Clearview AI, waarin het sociale medium eist dat het bedrijf stopt met het kopiëren van foto's van het platform, meldt The New York Times. Daarnaast eist Twitter dat Clearview alle reeds verzamelde beelden en andere data verwijdert.

Clearview ligt sinds zaterdag in de Verenigde Staten onder een vergrootglas nadat The New York Times een artikel publiceerde waarin staat dat het bedrijf meer dan drie miljard afbeeldingen van onder meer sociale media heeft gekopieerd. Deze methode staat ook wel bekend als scraping.

Het Amerikaanse bedrijf zou gezichtsherkenning op de database toepassen om de foto's te kunnen koppelen aan de identiteit van personen. Clearview claimt dat zijn gezichtsherkenningssoftware wordt gebruikt door zeshonderd politie-eenheden en andere overheidsorganisaties, maar BuzzFeed News noemt deze bewering donderdag overdreven.

Twitter noemt het scrapen van de foto's van zijn sociale medium een overtreding van zijn voorwaarden. Een advocaat van Clearview zegt tegen The New York Times dat het de eis van Twitter bekijkt en "adequaat zal reageren".