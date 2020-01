Het is onduidelijk in welke mate het gebruik van technologie voor gezichtsherkenning bij de politie tot aanhoudingen of uiteindelijk veroordelingen leidt, zegt John Riemen van het Centrum voor Biometrie vrijdag. Het biometrische centrum van de politie krijgt af en toe wel een terugkoppeling van succesgevallen, maar heeft daar geen structureel inzicht in. "Het zou interessant zijn om daar eens een onderzoeker op te zetten."

De gezichtsherkenningstechnologie heeft de politie in 2019 geholpen met het opsporen van 98 personen, maakt Riemen verder bekend. Het gaat om mensen die verdacht worden van een strafbaar feit of op een andere manier betrokken waren bij een politieonderzoek.

De politie maakt sinds december 2016 gebruik van het systeem, genaamd CATCH, om personen te identificeren. De software vergelijkt beelden, bijvoorbeeld afkomstig van bewakingscamera's of sociale media, met een database van 2,2 miljoen foto's van in totaal 1,3 miljoen personen.

In het eerste jaar dat de software werd gebruikt, werden 93 personen geïdentificeerd. In 2018 was dat aantal 82. Het Centrum voor Biometrie haalt gemiddeld bijna duizend foto's per jaar door het systeem.

Biometrisch experts controleren match van opsporingsambtenaar

Als de politie een afbeelding door CATCH haalt, rolt daar een lijst uit van personen die mogelijk op het aangeleverde beeld staan. Vervolgens buigt een een opsporingsambtenaar zich over deze suggesties. Hij vergelijkt de voorgestelde personen uit de politiedatabase met de aangeleverde afbeelding van de gezochte persoon.

De politie spreekt van een match als een opsporingsambtenaar na suggesties van de scansoftware vaststelt dat het aangeleverde beeld van een persoon overeenkomt met iemand uit de gekoppelde databank. Twee biometrisch experts controleren dit oordeel vervolgens. Die conclusie bepaalt uiteindelijk of een match meegenomen wordt in een vervolgonderzoek.

De politie kan CATCH voor eigen onderzoeken gebruiken om erachter te komen of een verdachte al in de database staat, maar ook verzoeken van buitenlandse opsporingsinstanties krijgen. De politie kan dan mogelijk helpen om de identiteit van een persoon te achterhalen die in het verleden in Nederland in aanraking is gekomen met de politie.