Ontrafel een mysterie in The White Door en werk samen aan het aanleren van goede gewoontes. Dat en meer in Apps van de Week.

The White Door

The White Door van de Nederlandse ontwikkelaar Rusty Lake weet als geen ander een mysterieuze en beklemmende sfeer neer te zetten. In dit spel ontwaak je in een kamer die zich nog het best als een cel laat omschrijven.

Door geheugenverlies heb je geen idee wie je bent, waar je bent en waarom je daar bent. Wat volgt is een spannende puzzelgame waarin je stukje bij beetje ontrafelt wat er aan de hand is en welke rol die geheimzinnige witte kamer daarin speelt. Gedurende de zoektocht los je puzzels op en is het aan jou om het plaatje compleet te maken. Als een soort escaperoom voor op je smartphone dus.

The White Door is te downloaden in de App Store en Google Play Store voor 3,59 euro. Daarmee koop je de volledige game en zijn er geen reclames zichtbaar.

Download The White Door voor Android en iOS (3,59 euro)

37 Rusty Lake toont trailer van nieuw avonturenspel The White Door

Tappsk

De App Store staat vol met apps die je willen helpen om je taken te volbrengen, je agenda te ordenen en goede gewoontes aan te leren. Tappsk doet een poging om al deze zaken te bundelen in één app, met een overzichtelijk startscherm. Daar zie je de taken die je voor vandaag, morgen, deze week en later hebt gepland en hoe het ervoor staat met je goede gewoontes.

Zo kun je instellen om meer te sporten, meer water te drinken of meer boeken te lezen. De app stelt een aantal goede voornemens aan je voor, maar je kunt er ook zelf een aanmaken.

De app is gratis te gebruiken, maar voor alle instellingen en opties (zoals cloudsynchronisatie) heb je een abonnement nodig. Daar betaal je maandelijks of wekelijks voor, of je kunt alles eenmalig afkopen voor 21,99 euro.

Download Tappsk in de App Store (gratis)

Sail

Over goede gewoontes gesproken: een nieuwe gewoonte aanleren kan een hele uitdaging zijn. Vaak gaat het net wat beter als je samen met iemand anders hetzelfde doel probeert te bereiken. De app Sail speelt daar slim op in.

Deze app is bedoeld om met je vrienden te delen, zodat je samen aan hetzelfde doel kan werken. Je begint door een doel te formuleren, zoals vaker naar de sportschool gaan. Daarna voeg je vrienden toe die ook dit doel nastreven en ga je er samen aan werken. Met een kalender kun je precies zien wie zijn dag- of weekdoel wel en niet behaalt. Met de ingebouwde chatfunctie kun je elkaar bovendien bemoedigende berichtjes en foto's sturen.

Sail is gratis te downloaden voor zowel iOS als Android. Wil je onbeperkt nieuwe teams aanmaken en toegang tot de bèta krijgen, dan kun je Sail Pro aanschaffen voor 1,99 dollar (ongeveer 1,80 euro) per maand of 9,99 dollar per jaar.

Download Sail voor Android of iOS (gratis)