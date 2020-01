De vernieuwde uitgave van de Motorola Razr met een opvouwbaar scherm is "binnen een paar maanden" ook beschikbaar in Nederland, laat een woordvoerder namens Lenovo donderdag weten aan NU.nl. Wanneer de smartphone precies te koop is en hoe duur het toestel gaat worden, is nog onduidelijk.

Daarmee zou de Razr de tweede smartphone met een opvouwbaar scherm zijn die in Nederland op de markt komt. Vooralsnog biedt alleen Samsung een dergelijke telefoon aan in Nederland, de Galaxy Fold.

Aan de buitenkant van de Razr bevindt zich een scherm van 2,7 inch. Aan de bovenkant daarvan zit, net zoals bij de traditionele Razr, een scharnier waarmee de smartphone open te klappen is. Bij het openvouwen wordt aan de binnenkant het langwerpige opvouwbare scherm met een doorsnee van 6,2 inch zichtbaar.

De Android-smartphone is verder voorzien van een camera (16 megapixels) en een selfiecamera van 5 megapixels. De Razr heeft een opslagcapaciteit van 128 GB, een werkgeheugen van 6 GB en een batterij van 2.510 mAh. Ook zit er een vingerafdrukscanner in het toestel verwerkt.

Woensdag werd bekend dat de Razr vanaf 6 februari in de Verenigde Staten te koop is. Daar gaat het toestel 1.500 dollar (ongeveer 1.350 euro) kosten. Lenovo, de eigenaar van het smartphonemerk, maakt in "de komende maanden" bekend hoe duur de Razr in Nederland wordt.

Vooralsnog niet bij alle providers te gebruiken

De vernieuwde Razr zal vooralsnog niet bij alle providers te gebruiken zijn. Dat komt omdat er in de smartphone geen traditionele simkaart geplaatst kan worden. De Razr is in plaats daarvan voorzien van een ingebouwde simkaart, een zogenoemde e-sim.

Op dit moment zijn in Nederland drie providers actief waar klanten van een e-sim gebruik kunnen maken: Truphone, Ubigi en T-Mobile. Andere providers hebben nog niet aangekondigd de ingebouwde simkaart te gaan ondersteunen. Zonder deze ondersteuning is de Motorola Razr praktisch onbruikbaar.