Premier Mark Rutte heeft donderdag tijdens een bijeenkomst op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos gezegd dat er meer grip op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) nodig is.

Rutte ging tijdens de bijeenkomst in gesprek over technologische ontwrichting met historicus Yuval Noah Harari, onder meer schrijver van het boek Sapiens. Rutte zei positief te zijn over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. "Het gaat voor een grotere verandering zorgen dan de komst van het internet."

De premier noemde enkele voordelen van de inzet van AI, zoals bij kankeronderzoek, moderne landbouw en de ontwikkeling van zelfrijdende auto's.

"We moeten wel reguleren op het gebied van data, privacy en transparantie", zegt hij. "De Europese Unie is de grootste datamijn ter wereld. Iedereen wil bij die gegevens komen. Regulering is dan cruciaal, maar het onafhankelijk denken van mensen in elke bevolkingslaag is de sterkste vorm van regulering."

Toch moet er niet worden doorgeslagen in het opstellen van regels, vindt Rutte. "Laten we niet te angstig zijn. Als we doorslaan, rijst een nieuwe vraag: wie controleert de toezichthouder? Want die krijgt dan wel heel veel macht."

Tijdens het gesprek toonde Harari zich pessimistischer. Hij waarschuwde dat automatisering "miljoenen" banen zal kosten. Voor ouderen zou het volgens Harari lastig zijn om zich te laten omscholen. Ook waarschuwde hij voor algoritmes die in de toekomst beslissingen nemen waar mensen niets meer van begrijpen.