Meer dan vierhonderd beveiligingscamera's in Nederland zijn niet goed beveiligd, blijkt vrijdag uit onderzoek van journalistiek platform Pointer. De onderzoeksjournalisten konden meekijken met de camera's van onder meer een villa in Het Gooi en de kinderhoek van een Overijsselse bibliotheek.

De journalisten achterhaalden de exacte locatie van ruim vijftig beveiligingscamera's in Nederland. "Deze beelden zijn vaak eenvoudig te vinden op websites die ze doorzoekbaar maken. Met het IP-adres en beeldonderzoek kun je in veel gevallen achterhalen waar de camera hangt, wie de eigenaar is en wie in beeld is", schrijven de journalisten.

Op die manier konden de verslaggevers onder meer meekijken in de behandelkamer van een orthodontist in het noorden, een fysiotherapeut in Midden-Nederland, de kinderhoek van een Overijsselse bibliotheek en een villa in Het Gooi.

Minstens vierhonderd camera's in Nederland zijn direct in te zien, concludeert Pointer. Wereldwijd gaat het om zo'n vijftienduizend camera's van ongeveer twintig merken die zeer eenvoudig toegankelijk zijn. Het gaat om camera's die met internet verbonden zijn. De locaties van deze camera's zijn vaak makkelijk te achterhalen, waardoor er een privacyrisico ontstaat, aldus de journalisten.

'Fabrikanten weten ervan, maar ondernemen geen actie'

"We zitten in een soort niemandsland waarin nog geen afspraken zijn gemaakt over veiligheidseisen", zegt Consumentenbond-woordvoerder Gerard Spierenburg tegen Pointer. "Alleen wat ernstiger is: de fabrikanten weten van deze fouten. Wij wijzen ze daarop, maar ze zijn niet erg happig om daar iets aan te doen."

In Nederland moeten datalekken gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder op privacy. Maar de verantwoordelijkheid voor deze informatielekken ligt volgens de AP bij de partij die de persoonsgegevens verwerkt, in dit geval de fabrikant van een beveiligingscamera.

Tot nu toe heeft AP nog geen organisaties beboet die camera's op onjuiste wijze hebben beveiligd. "Maar we krijgen hier in de praktijk wel klachten en signalen over", aldus een AP-woordvoerder tegen Pointer. Vaak worden die klachten afgedaan met voorlichting en een waarschuwing.

Het ministerie van Economische Zaken wijst erop dat Nederland zich sterk maakt voor een Europees verkoopverbod voor onveilige online producten. Die wetgeving zou voor het einde van 2020 moeten worden ingevoerd.