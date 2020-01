Onderzoekers van Google hebben Apple gewaarschuwd voor meerdere lekken in de Intelligent Tracking Prevention, een functie van de webbrowser Safari die ervoor zorgt dat het zoekgedrag van gebruikers niet wordt gevolgd. Dat meldt de Financial Times woensdag op basis van een onderzoek van Google dat nog gepubliceerd moet worden.

De lekken zouden ervoor zorgen dat de anti-tracking functie het tegenovergestelde effect had. In plaats van ervoor te zorgen dat gebruikers niet werden gevolgd, konden derden door de kwetsbaarheid gevoelige informatie over gebruikers verkrijgen waardoor ze het zoekgedrag van gebruikers juist wel konden volgen.

Google heeft de kwetsbaarheden in augustus 2019 aan Apple gemeld. In een blogpost in december schreef een Apple-engineer dat het bedrijf na een melding van Google bepaalde kwetsbaarheden had opgelost. Een woordvoerder van Apple bevestigde woensdag dat het hierbij inderdaad ging om de lekken in de anti-tracking functie van Safari.

Google doet vaker melding van kwetsbaarheden bij andere techbedrijven. In juli 2019 deden onderzoekers bij Apple een melding over beveiligingslekken in Apples besturingssysteem iOS. Via een aantal van deze kwetsbaarheden kon er ongemerkt en zonder interactie van de gebruiker code worden uitgevoerd op een Apple-apparaat.