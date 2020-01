Microsoft heeft geen einddatum vastgesteld voor een mogelijkheid waarmee consumenten alsnog gratis hun computer kunnen upgraden naar Windows 10, meldt een woordvoerder namens het bedrijf aan NU.nl.

Het gaat om een hulpprogramma met de naam Media Creation Tool (MCT) dat door Microsoft op zijn website wordt aangeboden. Consumenten kunnen met het programma hun computer met een geldige licentie voor Windows 7 of Windows 8 gratis upgraden naar Windows 10.

Formeel bood Microsoft klanten tot 29 juni 2016 de mogelijkheid om hun computer gratis naar Windows 10 te upgraden, maar het hulpprogramma is de afgelopen maanden beschikbaar gebleven voor consumenten.

Meerdere gebruikers van reactieplatform NUjij hebben aan NU.nl laten weten dat zij op die manier hun Windows 7-computer succesvol hebben weten te upgraden. Zo ook Marie Louise Kutík-Veldman, systeembeheerder van beroep, die het hulpprogramma zowel zakelijk als voor privégebruik heeft gedownload.

"Er wordt niet om een productcode gevraagd, tenzij er geen geactiveerde productcode op de machine aanwezig is", zegt zij. "Ik had toevallig maandag zo'n geval, maar als het goed is heb je die wel in je bezit. In mijn geval stond die op een sticker op de machine. Zonder deze code kom je niet verder in het proces, aangezien de MCT de code direct verifieert."

De Microsoft-woordvoerder benadrukt dat de Media Creation Tool formeel niet voor consumenten bedoeld is, maar alleen voor zakelijke klanten. "We raden consumenten echt af om Windows 10 via deze tool te activeren, omdat het een niet-ondersteunende route is."

Consumenten ontvangen ook Windows 10-updates

Gebruikers die hun Windows-versie upgraden wordt aangeraden om voor de zekerheid een back-up te maken. De NUjij'ers die van de het hulpprogramma gebruik hebben gemaakt, laten in aanvullende reacties in alle gevallen weten vervolgens ook de beveiligingsupdates te ontvangen.

Ook krijgen zij de tweejaarlijkse updates met nieuwe functies als daar in hun situatie al sprake van was. Microsoft geeft Windows 10 doorgaans in het voor- en najaar zo'n grote update.

"De Media Creation Tool wijst zichzelf en is erg makkelijk in gebruik", zegt Kutík-Veldman. "Met het programma voer je een volledige update van het besturingssysteem uit.

Je installeert dus een volledige versie, zoals je ook zou hebben als je deze los zou kopen. Uiteraard horen hier beveiligingsupdates bij, want het gaat hier om een legitieme volledige Windows 10-versie die Microsoft gewoon onderhoudt."

Vanaf 2023 wordt alleen Windows 10 nog ondersteund

Op 14 januari stopte Microsoft de ondersteuning voor Windows 7. Daardoor ontvangen apparaten met het besturingssysteem geen beveiligingsupdates meer. Vanaf 2023 geldt dat ook voor Windows 8. Vanaf dat moment is Windows 10 het enige systeem dat nog door Microsoft met updates ondersteund wordt.

Microsoft benadrukt dat gebruikers die Windows 10 installeren zonder gebruik te maken van een geldige licentie wel beveiligingsupdates missen en daardoor een verhoogde kans op risico's lopen.