De vernieuwde Motorola Razr met een opvouwbaar scherm is vanaf 6 februari te koop in de Verenigde Staten, melden meerdere Amerikaanse media woensdag. Een woordvoerder van Lenovo, eigenaar van het Motorola-smartphonemerk, gaf woensdag aan NU.nl nog geen antwoord op de vraag of, en zo ja wanneer, de smartphone ook in Nederland in de verkoop gaat.

De Razr zou eigenlijk deze maand in de verkoop gaan, maar in december werd bekend dat Lenovo de verkoopdatum van de smartphone uitstelde omdat de vraag onderschat werd.

De Motorola Razr met een opvouwbaar scherm een vernieuwde uitvoering van de populaire klaptelefoon. De Android-smartphone heeft aan de binnenkant een opvouwbaar 21:9-scherm van 6,2 inch. Aan de buitenkant bevindt zich een scherm van 2,7 inch met een beeldverhouding van 4:3.

De smartphone gaat 1.500 dollar (iets meer dan 1.350 euro) kosten. In Nederland heeft vooralsnog alleen Samsung een smartphone met opvouwbaar scherm op de markt gebracht: de Galaxy Fold met een prijskaartje van 2.020 euro.