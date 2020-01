De Verenigde Naties (VN) willen dat er per direct een onderzoek wordt gestart naar de mogelijke betrokkenheid van de kroonprins van Saoedi-Arabië bij het hacken van de telefoon van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De organisatie schrijft woensdagmiddag in een verklaring informatie in handen te hebben die inderdaad wijst op "mogelijke betrokkenheid" van de kroonprins bij de cyberaanval op Bezos in 2018.

Volgens de VN zijn de beschuldigen aan het adres van kroonprins Mohammed Bin Salman ook relevant in het lopende onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op The Washington Post-journalist Jamal Khashoggi in 2018. Bezos is sinds 2013 eigenaar van The Washington Post. De hack van de telefoon van Bezos vond enkele maanden voor de moord op Khashoggi plaats.

De speciaal aangewezen rapporteurs, Agnès Callamard en David Kaye, spreken in de verklaring over "een poging om de berichtgeving van The Washington Post over Saoedi-Arabië te beïnvloeden of zelfs te stoppen".

De telefoon van Bezos zou in mei 2018 zijn gehackt nadat Bin Salman hem vanaf zijn persoonlijke telefoon een WhatsApp-bericht had gestuurd, schrijft The Guardian woensdagochtend op basis van bronnen. De kroonprins zou Bezos via WhatsApp een videobestand hebben gestuurd, waarna binnen enkele uren grote hoeveelheden gegevens uit de telefoon van de rijkste man ter wereld zijn getrokken.

Na een digitale analyse en gesprekken met anonieme bronnen concludeert de Britse krant dat het zeer waarschijnlijk is dat Bin Salman het bestand opzettelijk gestuurd heeft. The Guardian weet niet wat de inhoud is van de berichten die van de telefoon zijn gehaald.

De Saoedische ambassade in de Verenigde Staten noemt de beschuldiging "absurd" en roept op tot een onderzoek naar de feiten.