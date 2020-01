Welke televisie met een scherm van 46 tot 50 inch is het best en welke televisie heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Het kan lastig zijn om een televisie uit te zoeken vanwege het formaat, de functies en het verschil in prijzen. De Consumentenbond testte tientallen televisies met een schermgrootte tussen de 46 en 50 inch. Ze werden getest op het gebied van beeldkwaliteit, maar ook onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energiegebruik zijn beoordeeld.

De LG 50UM7600PLB wordt door de Consumentenbond beoordeeld met een 7,5. De televisie scoort goed op beeldkwaliteit, al is de kijkhoek redelijk klein.

Uit de test blijkt dat de tv een behoorlijke geluidskwaliteit biedt. Het beeld is goed vloeiend en ook bij invallend licht blijft het erg goed zichtbaar. Het gebruiksgemak springt er eveneens uit. Via een internetverbinding kan de smart tv gebruikmaken van bijvoorbeeld YouTube- en Netflix-apps.

De televisie van LG heeft daarnaast vier hdmi-aansluitingen om andere apparaten aan te sluiten. Ook ondersteunt de tv wifi via de 5GHz-frequentie.

De Consumentenbond komt in het testoordeel van de Samsung UE50RU7170 uit op een 6,9. Dit model heeft een behoorlijke geluidskwaliteit en het beeld blijft goed zichtbaar als er licht op schijnt.

De beeldkwaliteit wordt als redelijk beschreven. Zo zijn de kleuren natuurlijk en gebalanceerd, maar is er een lichte oranje kleurzweem. In donkere delen van het scherm verliest de tv iets aan details.

De televisie is voorzien van 3 hdmi-aansluitingen voor andere apparaten. Er zijn ook twee usb-poorten aanwezig.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het hoogste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.