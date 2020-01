De autoriteiten van Chinese stad Suzhou, vlakbij Sjanghai, heeft zeven mensen die in pyjama over straat liepen aan de publieke schandpaal genageld, meldt The New York Times. De beelden van bewakingscamera's werden samen met delen van hun naam en locatie op het sociale medium WeChat gepubliceerd vanwege "onbeschaafd gedrag".

"Onbeschaafd gedrag verwijst naar mensen die zich gedragen op een manier die de openbare orde verstoren, omdat zij geen mores kennen", aldus het inmiddels verwijderde bericht. "Veel mensen denken dat dit (het in pyjama over straat lopen, red.) een klein probleem is en niet veel uitmaakt."

"Anderen vinden dat de openbare ruimten helemaal openbaar zijn, waar geen schuld, geen toezicht en geen maatschappelijke druk aanwezig is. Dit heeft geleid tot een soort zelfingenomen, ongedisciplineerde manier van denken", citeert The New York Times het bericht.

De krant merkt bovendien op dat het dragen van pyjama's in het openbaar relatief gebruikelijk is, met name onder oudere vrouwen. Het gebeurt vaak ook om praktische redenen in het zuiden van China, waar huizen geen centrale verwarming hebben.

Na landelijke commotie werd het bericht van WeChat verwijderd en boden de autoriteiten van Suzhou hun excuses aan.