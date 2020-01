De Indiase deelstaat Telangana test woensdag tijdens lokale verkiezingen gezichtsherkenning om de identiteit van kiezers te verifiëren. Het is voor het eerst dat de technologie in India op die manier wordt toegepast, ondanks zorgen over privacy en surveillance.

Gezichtsherkenning wordt toegepast bij tien stemlokalen in het Medchal-Malkajgiri-district, in het midden van de relatief jonge deelstaat, en is volgens de verkiezingscommissie bedoeld om "gevallen van im­per­so­natie te verminderen". Stemgerechtigden kunnen niet weigeren om aan de gezichtsherkenning onderworpen te worden.

Volgens de verordening zal de privacy van kiezers beschermd worden en zullen de foto's niet bewaard worden "voor enig ander doel" dan het voorkomen van stemfraude. Tijdens de proef zal een negatief resultaat niet gebruikt worden om iemand zijn stemrecht te ontnemen, aldus de verordening.

Toch maken mensenrechtenactivisten zich zorgen, ook omdat India op grote schaal technologie voor gezichtsherkenning installeert op luchthavens, treinstations en cafés. De Indiase overheid wil met de technologie een landelijk systeem opzetten.

Op 22 december werd gezichtsherkenning door de politie van Delhi gebruikt tijdens een bijeenkomst van premier Narendra Modi. Het gebruikte systeem werd oorspronkelijk geïnstalleerd om vermiste kinderen terug te vinden.

India is niet het enige land waar gezichtsherkenning tijdens verkiezingen wordt gebruikt. In Afghanistan werd de technologie gebruikt tijdens presidentiële verkiezingen in september. Vrouwenrechtenactivisten zeggen dat de technologie gebruikt is om veel vrouwen te belemmeren om te stemmen.