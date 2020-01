Elektronica is niet toegestaan tijdens de afzettingszaak van de Amerikaanse president Trump. Toch zijn minstens zeven senatoren gezien met een Apple Watch, schrijft nieuwswebsite Roll Call.

De Amerikaanse Senaat heeft regels opgesteld waarin staat dat alle elektronica tijdens de zitting moet zijn opgeborgen in een kluis in de garderobe.

Het is niet duidelijk waarom de elektronicaban is opgezet. Senatoren kunnen hierdoor in elk geval niet afgeleid worden door sociale media of stiekem privégesprekken opnemen.

De senatoren die een Apple Watch dragen, overtreden mogelijk de regels, al is niet bekend of de apparaten verbonden waren aan een iPhone. In de Verenigde Staten worden echter ook modellen verkocht waarmee gebeld kan worden via een eigen mobiele verbinding.

Sinds 2017 geldt al een verbod op fotograferen, het maken van video's en het opnemen van geluid in het Huis van Afgevaardigden. De nieuwe regels gaan verder door de elektronica helemaal te verbieden, ook als ze niet in gebruik zijn. Het is niet bekend of voor smartwatches een uitzondering wordt gemaakt.

Senator: 'Kom m'n telefoon maar halen'

Het Twitter-account van senator Ted Cruz spotte dinsdag met de ban, nadat hij werd beschuldigd van tweeten tijdens de zitting. Een geplaatste tweet toonde een afbeelding van een iPhone met de tekst "kom hem maar halen".

Het ging waarschijnlijk om een grap van de socialmediamanager van Cruz. Een woordvoerder liet aan The Verge weten dat de senator geen telefoon op zak had tijdens de zaak.