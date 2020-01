Nintendo hoeft toch geen 10,1 miljoen dollar (9,1 miljoen euro) te betalen voor de vermeende schending van een patent met de Wii Remote-controller, maakt het bedrijf dinsdag in een persbericht. Daarmee wordt het oordeel van een jury in de Amerikaanse staat Texas teruggedraaid.

Die jury oordeelde in 2017 dat Nintendo de schadevergoeding moest betalen aan het bedrijf iLife. Het bedrijf beweerde dat Nintendo inbreuk had gemaakt op een patent voor valdetectie en eiste 4 dollar per verkochte Wii-controller.

Een rechtbank oordeelt nu dat dit patent niet geldig was en dat iLife daarmee geen recht heeft op een schadevergoeding. Volgens de rechter was het beschreven concept te abstract om überhaupt in een patent opgenomen te worden, citeert de Amerikaanse nieuwssite Ars Technica de uitspraak.

De site merkt ook op dat er geen bewijs is dat iLife ooit een apparaat verkocht heeft dat van het betwiste patent gebruikmaakt. Het bedrijf kreeg in 2016 al te horen dat vijf andere patenten die tegen Nintendo werden ingezet ongeldig waren.