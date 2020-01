Een aantal Sonos-producten zal vanaf mei geen nieuwe software-updates meer krijgen, meldt het bedrijf dinsdag in een blogpost. Dit kan ervoor zorgen dat de apparaten in de toekomst bepaalde functies verliezen. Volgens het bedrijf is het niet meer mogelijk om de producten van updates te voorzien, omdat de hardware deze update niet aankan.

Het gaat om de Zone Players, Connect en Connect: Amp, eerste generatie Play:5, CR200 en Bridge. Deze producten werden allemaal tussen 2006 en 2009 voor het eerst op de markt gebracht, waardoor de hardware inmiddels is verouderd. Zo hebben de apparaten te weinig werkgeheugen en ontbreekt het ze aan processorkracht.

Hierdoor is het in de toekomst mogelijk dat nieuwe functies niet bruikbaar zijn op de oude apparaten. Hierbij gaat het om functie die worden geïntroduceerd door partners van Sonos, zoals muziekstreamingdiensten, spraakassistenten en streamingsoftware zoals Apple AirPlay.

Cynthia van der Moolen, woordvoerder van Sonos, laat aan NU.nl weten dat het bedrijf niet kan voorspellen wat voor gevolgen het besluit gaat hebben voor gebruikers van de apparaten. Wel zegt ze dat Sonos op dit moment niks ziet wat ze expliciet verontrust. Sonos verwacht dat het wegvallen van de updates in de nabije toekomst nog niet voor veel problemen gaat zorgen, maar op termijn mogelijk wel.

Daarnaast geeft Sonos aan dat de apparaten, waar mogelijk, wel ondersteund zullen blijven. Zo zullen bugfixes en beveiligingsupdates worden uitgevoerd zolang dit mogelijk is. Hierdoor blijven de systemen wel veilig om te gebruiken.