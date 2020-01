Apple zou plannen hebben gehad om de back-ups van iPhones sterk versleuteld in iCloud op te slaan, maar zag daar vanaf na bezwaar van de FBI, meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van zes anonieme bronnen. Door de versleuteling zou het voor zowel Apple als de opsporingsdiensten onmogelijk worden om de inhoud van back-ups van iPhone-gebruikers te bekijken.

Het plan om de back-ups in iCloud te versleutelen zou ervoor moeten zorgen dat hackers moeilijker toegang kunnen krijgen bij de inhoud die iPhone-gebruikers in hun iCloud opslaan. Tegelijkertijd zou ook Apple de mogelijkheid verliezen om informatie van verdachten over te dragen aan opsporingsdiensten.

De FBI zou bezwaar hebben gemaakt nadat Apple het plan meer dan twee jaar geleden met de federale politiedienst deelde. Het jaar daarop zou Apple het plan hebben laten vallen. Reuters baseert zich daarbij op een huidige en drie voormalig medewerkers van de FBI en een huidige en een voormalig werknemer van Apple.

Het is onduidelijk of en zo ja in welke mate druk van de FBI een rol heeft gespeeld. Het plan zou ook om andere redenen gestaakt kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege zorgen dat iPhone-gebruikers mogelijk vaker permanent geen toegang tot hun gegevens zouden kunnen krijgen.

Volgens een voormalig Apple-medewerker wilde Apple niet beschuldigd worden van het beschermen van criminelen of riskeren om aangeklaagd te worden voor het buiten bereik houden van de informatie voor overheidsinstanties. Daarnaast zou het plan voor versleuteling mogelijk kunnen leiden tot nieuwe wetgeving tegen encryptie.

Apple na vier jaar opnieuw in de clinch met de FBI

Apple ligt momenteel opnieuw in de clinch met de FBI, nadat het techbedrijf vier jaar geleden weigerde om een achterdeurtje in zijn software te bouwen waarmee de FBI toegang zou kunnen krijgen tot de iPhone van een terrorist. Uiteindelijk wist de FBI de smartphone zonder hulp van Apple te ontgrendelen.

In januari weigerde Apple een soortgelijk verzoek opnieuw. Het gaat om twee iPhones van een terrorist die in december drie mensen doodde op een vliegbasis in de Amerikaanse staat Florida. Apple weigert de software te voorzien van een achterdeurtje, omdat dat de veiligheid van alle iPhone-gebruikers op het spel zet.

Wel heeft het bedrijf gezegd alle relevante informatie uit iCloud-accounts aan de FBI te hebben overhandigd. In de eerste zes maanden van 2019 deelde het bedrijf in totaal van ongeveer zesduizend accounts de back-ups van iPhones of andere iCloud-gegevens met de politiediensten.