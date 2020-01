De Autoriteit Consument & Markt (ACM) spoort telecomproviders aan om mobiel internet in de Europese Unie dezelfde snelheid te geven als in Nederland, schrijft de toezichthouder dinsdag in een nieuwsbericht. Dit betekent dat gebruikers 4G-snelheden moeten kunnen gebruiken op plekken waar 4G beschikbaar is.

Een woordvoerder van de ACM laat aan NU.nl weten de voorwaarden van verschillende Nederlandse providers te hebben onderzocht. Uit deze voorwaarden blijkt dat een aantal providers niet altijd de maximale internetsnelheid biedt, terwijl 4G wel beschikbaar is.

Dit toezichthouder stelt dat providers 4G-snelheden moeten aanbieden op plekken waar 4G wordt aangeboden. Omdat klanten voor de hogere internetsnelheid betalen, zou deze snelheid volgens de ACM in heel Europa beschikbaar moet zijn. Op locaties waar geen 4G beschikbaar is, mogen providers wel lagere snelheden aanbieden.

De ACM wil niet laten weten om welke providers het gaat. Volgens de woordvoerder zijn de aanbieders gewaarschuwd en hebben die vier weken de tijd om de internetsnelheden gelijk te trekken. Als de providers dit niet doen, bestaat de kans dat de ACM gaat ingrijpen.