Ubisoft heeft vijf mensen aangeklaagd voor het aanbieden van vier DDoS-diensten. Een van de aangeklaagden is een minderjarige Nederlander. Met de diensten werden aanvallen op servers van het schietspel Rainbow Six Siege uitgevoerd.

Ubisoft werd in september vorig jaar opgeroepen om de daders van de aanvallen aan te pakken. Destijds viel het de uitgever op dat Rainbow Six Siege veel vaker werd aangevallen dan daarvoor. Bij DDoS-aanvallen wordt zoveel verkeer tegelijk naar een server gestuurd, dat die overbelast raakt.

De verdachten komen uit Nederland, Duitsland en Nigeria. Volgens Ubisoft hebben de vijf personen "behoorlijke winst" geboekt door hun diensten bij Rainbow Six Siege-spelers aan te bieden. Ze vroegen tarieven van 11 dollar per maand of een eenmalige betaling van 300 dollar.

Ubisoft wil dat de aanbieders worden veroordeeld en vraagt een schadevergoeding.

Valsspelen werd beloond met DDoS-aanvallen

De aanvallen werden vorig jaar na een update van de game veelvuldig uitgevoerd. Voor gebruikers loonde het om tijdens online potjes een DDoS-aanval uit te voeren. Tegenstanders werden door de aanval gedwongen de wedstrijd te verlaten, zodat de aanvaller er met de punten vandoor ging en hoger op de ranglijsten kwam.

In de weken erna nam Ubisoft maatregelen om het valsspelen tegen te gaan. Na ruim een maand maakte de uitgever bekend een daling van 93 procent te zien in het aantal DDoS-aanvallen.