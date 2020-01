De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben hun Citrix-servers weer aangezet, meldt RTL Z maandag. Citrix rolde zondagavond een update uit voor de meestgebruikte versies van het systeem die een grote kwetsbaarheid moet dichten.

In een reactie aan NU.nl bevestigt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam dat de Citrix-servers "vanochtend vroeg" weer online zijn gegaan. Reden daarvoor was de nieuwe update, die nu op de systemen van de gemeente geïnstalleerd is. "Wij volgen daarin de aanwijzingen van de leverancier en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC, red.)."

Het bedrijf hoopt vrijdag de kwetsbaarheid in alle versies gedicht te hebben. Het advies van NCSC om schadebeperkende maatregelen te nemen en waar nodig Citrix-servers uit te zetten, is nog steeds van kracht.

Volgens NCSC helpt de update alleen als er niet al is ingebroken op het systeem. Bedrijven die pas na 9 januari stappen hebben ondernomen om hun systemen te beschermen zouden ervan uit kunnen gaan dat er is ingebroken.

Citrix-kwetsbaarheid trof ook ministeries

De kwetsbaarheid stelt kwaadwillenden in staat om op afstand programmeercode te laten afspelen op een netwerk. Ze kunnen daarmee het hele systeem overnemen.

Citrix is een veelgebruikt systeem dat als een schil rond bestaande systemen wordt gelegd en onder andere wordt ingezet om mensen in staat te stellen thuis te werken. De problemen troffen de afgelopen weken onder meer het ministerie van Economische Zaken, ziekenhuizen en universiteiten.