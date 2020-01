Instagram heeft de knop voor zijn videodienst IGTV uit de reguliere app gehaald. De knop die leidde naar deze videosectie werd nauwelijks gebruikt.

Op IGTV kunnen langere video's worden geplaatst dan in de standaard Instagram-app, waar video's maximaal een minuut duren. IGTV is binnen Instagram te bekijken, maar de dienst werd halverwege 2018 ook uitgebracht als losse app. Het werd destijds gezien als een mogelijke concurrent voor YouTube.

Een opvallende oranje knop rechtsboven in de Instagram-app moest gebruikers naar IGTV trekken, maar dat gebeurde nauwelijks. "Heel weinig mensen klikten op het icoon in de Instagram-app", zegt een Facebook-woordvoerder tegen TechCrunch. "We houden Instagram zo simpel mogelijk, daarom halen we de knop nu weg."

Volgens de woordvoerder weten veel mensen IGTV-video's wel te vinden via previews in de reguliere tijdlijn, via gebruikersprofielen en via het IGTV-kanaal in het zoekscherm van Instagram. Het is niet bekend hoeveel bezoek IGTV gemiddeld trekt.

TechCrunch schrijft dat van de ruim een miljard Instagram-gebruikers, tot nu toe 7 miljoen mensen de IGTV-app hebben gedownload. De site vergelijkt de videodienst met TikTok, de videodienst die in hetzelfde tijdsbestek 1,15 miljard keer werd gedownload.