Browser-aanbieder Opera heeft in India, Kenia en Nigeria vier apps uitgebracht waarmee gebruikers geld kunnen lenen. Onderzoekers van Hindenburg Research schrijven dat het gaat om apps die misleidende leningen aanbieden.

De vier apps zouden in strijd zijn met de regels van Googles appwinkel. In de regels van de Play Store staat dat leenapps met misleidende omschrijvingen zijn verboden.

Het gaat in dit geval om de apps CashBean, OKash, OPay en OPesa. Zij vragen volgens de onderzoekers een hogere rente dan waarmee ze adverteren. Ook is de termijn voor een lening in werkelijkheid korter dan in de omschrijving staat.

Mensen die niet op tijd terugbetaalden, kregen nog hogere rentes. Hindenburg schrijft verder dat de apps telefooncontacten van de gebruiker konden doorzoeken. Familie en vrienden werden daarna naar verluidt bestookt met berichtjes, met de vraag of ze druk wilden zetten op de lener, zodat diegene sneller zou terugbetalen.

De apps zijn tot nu toe nog steeds beschikbaar in de Play Store. Alleen OPesa is niet meer te downloaden. Opera heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd.

Op de website van Opera staat wel een recent persbericht waarin wordt beschreven dat OKash in de prijzen is gevallen in Kenia. In het bericht noemt Opera de app "een innovatieve leenapp waarmee gemakkelijk op korte termijn een lening kan worden afgesloten".