In een reactie aan TechCrunch heeft Microsoft laten weten dat er op dit moment een gevaarlijk beveiligingslek in Internet Explorer gebruikt wordt door hackers. Microsoft is echter niet van plan om het lek in de browser snel te dichten.

Zaterdag liet het United States Computer Emergency Readiness Team (US CERT) weten dat er een gevaarlijk lek in Internet Explorer actief wordt gebruikt door hackers. Dat maakt iedereen die op dit moment nog Internet Explorer gebruikt kwetsbaar.

Microsoft zegt dat er aan een patch gewerkt wordt, maar dat het nog wel even kan duren. De techgigant verwacht dat de patch wordt meegenomen met een nieuwe ronde van maandelijkse updates begin februari. Tot die tijd blijven computers met Internet Explorer kwetsbaar.

Via het lek kunnen hackers op afstand programma's installeren op een computer. Eerder deze week werd een vergelijkbaar lek ontdekt in webbrowser Firefox. Daarvoor is toen meteen een beveiligingsupdate uitgebracht.

Microsoft raadt gebruikers al lange tijd af om nog Internet Explorer te gebruiken. De oude webbrowser wordt nog maar minimaal ondersteund. De huidige browser van Microsoft is Edge, deze browser wordt wel actief ondersteund door Microsoft.