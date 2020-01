De meeste Nederlandse ministeries hebben vrijdagavond de Citrix-servers offline gehaald. Dat bevestigt een woordvoerder op het gebied van digitale overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen NU.nl na berichtgeving van het AD.

De ministeries volgen daarmee het advies op van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), die vrijdag met klem overheidsinstanties adviseerde om waar mogelijk de Citrix-servers offline te halen.

Met de software van het Amerikaanse bedrijf Citrix kunnen ambtenaren thuis inloggen op het interne netwerk van de ministeries. Het offline halen van de servers betekent voor ambtenaren dat zij niet kunnen thuiswerken.

Volgens de woordvoerder is het offline halen van de servers een preventieve maatregel en is er geen indicatie dat hackers geprobeerd hebben om in te breken bij de servers van de ministeries.

Extra veiligheidsmaatregelen

Niet alle ministeries halen de servers offline, de ministeries beslissen onafhankelijk van elkaar hoe ze het advies van het NCSC implementeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij hebben de servers niet offline gehaald, maar spreken tegen het AD over het nemen van extra veiligheidsmaatregelen.

Het ministerie van Defensie wil "om veiligheidsredenen" niet vertellen of Citrix nog wordt gebruikt. De ministeries van Algemene Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maken geen gebruik van Citrix-software.

Risico op malware en datalekken

Door een kwetsbaarheid in het netwerk van Citrix kunnen kwaadwillenden op afstand een code uitvoeren in het systeem. Zij kunnen hierdoor het hele systeem overnemen, wat tot gevolg kan hebben dat de bedrijven slachtoffer worden van datalekken of ransomware.

Ook de Tweede Kamer, luchthaven Schiphol en meerdere Nederlandse gemeenten hebben inmiddels hun Citrix-servers offline gehaald. Citrix verwacht op zijn vroegst op maandag 20 januari een update die de kwetsbaarheid wegneemt aan te kunnen bieden.