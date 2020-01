Slachtoffers van datingfraude werden in 2019 voor 3.744.300 euro opgelicht, blijkt uit cijfers van Fraudehelpdesk die NU.nl heeft opgevraagd. Het bedrag is meer dan verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. Toen stond de teller nog op een totale schade van 1.651.769 euro.

Bij de Fraudehelpdesk kwamen in 2019 639 meldingen van datingfraude binnen. In 2018 waren dat er nog 412. Het afgelopen jaar werden 259 personen daadwerkelijk slachtoffer van datingfraude. Dit betekent dat de slachtoffers voor gemiddeld 14.457 euro werden opgelicht.

Volgens Tanya Wijngaarde, woordvoerder bij de Fraudehelpdesk, ligt het bedrag per slachtoffer zo hoog omdat de slachtoffers vaak gedurende een lange periode worden opgelicht. "De daders steken maanden, soms wel jaren in het contact met hun slachtoffer."

Waarschijnlijk ligt het aantal daadwerkelijke slachtoffers hoger; niet iedereen die slachtoffer wordt van datingfraude doet daarvan een melding bij de Fraudehelpdesk.

'Een heel intensieve vorm van fraude'

Datingfraude is een vorm van fraude waarbij het slachtoffer wordt misleid door iemand die zogenaamd verliefd is op hem of haar. Het is een heel intensieve vorm van fraude, vertelt Wijngaarde.

Het slachtoffer denkt een relatie met iemand op te bouwen, maar wordt in werkelijkheid opgelicht. "Ze doen zich voor als de ideale man of vrouw. Ze sturen elke dag lieve berichtjes, en sturen soms bloemen naar ze op. Na een tijdje zeggen ze dat ze tijdelijk geld nodig hebben. De slachtoffers betalen dat in de veronderstelling dat ze het geld op een gegeven moment weer terug krijgen, maar dat is niet het geval", vertelt Wijngaarde.

Slachtoffers van datingfraude zijn hun geld in de meeste gevallen kwijt. Dit komt doordat veel oplichters vanuit het buitenland werken en hun ware identiteiten niet bekend zijn.

Vooral 45-plussers slachtoffer

Slachtoffers zijn voornamelijk 45-plussers, vertelt Wijngaarde. "De daders gaan vaak op zoek naar mensen die gescheiden zijn of weduwe zijn. Mensen die behoefte hebben aan contact." Ook ziet ze dat tussen de meldingen vaker vrouwelijke slachtoffers zijn dan mannelijke.

Wijngaarde waarschuwt mensen die online daten om alert te zijn op oplichters. "De oplichters doen zich meestal voor als Engelse of Amerikaanse mensen die uitgezonden zijn naar het buitenland. Dat maakt het scenario dat ze tijdelijk niet bij hun geld kunnen plausibel. Maar als iemand die je nog nooit ontmoet hebt je vraagt om geld, dan moet je dat nooit zomaar geven."