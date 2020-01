Facebook bant het bedrijf The Spinner van socialemediakanalen Facebook en Instagram, meldt de BBC vrijdag. Het bedrijf claimt het gedrag van mensen met gerichte advertenties te kunnen veranderen zonder dat de doelwitten dat doorhebben.

The Spinner maakt tegen betaling gerichte advertenties die niet lijken op advertenties, maar op redactionele content, zo schrijft het bedrijf op zijn website. Het bedrijf zegt deze advertenties zo op te kunnen zetten dat deze het gedrag van mensen kunnen veranderen zonder dat ze dat zelf doorhebben.

Dat doet het bedrijf door mensen maandenlang bloot te stellen aan honderden advertenties. Het bedrijf stuurt een link naar het doelwit. Als daarop wordt geklikt komt er een cookie, een klein bestand, op zijn of haar telefoon terecht.

Hierdoor kan het bedrijf het doelwit volgen en begint het deze bloot te stellen aan honderden speciaal gecreëerde artikelen. The Spinner beweert hiermee mensen te kunnen hersenspoelen om te stoppen met roken of om vaker zin te hebben in seks.

Het bedrijf maakte hierbij gebruik van Facebook en Instagram. Facebook wil dat niet hebben en heeft het bedrijf verboden om Facebook en Instagram voor welke doeleinden dan ook te gebruiken. De accounts van het bedrijf zijn daarom door Facebook verwijderd.

In strijd met het advertentiebeleid van Facebook

In een brief aan The Spinner schrijft Facebooks advocatenkantoor Perkins Coie dat The Spinner met nepaccounts en neppagina's op Facebook gebruikers "strategisch bombarderen" met de advertenties. Deze activiteiten zijn in strijd met Facebooks advertentiebeleid, zo staat in de brief.

Medeoprichter van The Spinner Elliot Shefler vertelde de BCC dat het bedrijf door zou gaan met de verkoop van gerichte advertenties en niet uit wilde sluiten Facebook in de toekomst weer te gaan gebruiken.

Ook vertelt Shefler dat het bedrijf al meer dan een jaar adverteerde op Facebook en dat alle advertenties in die periode door Facebook waren gecontroleerd en goedgekeurd.