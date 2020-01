Ouderen maken steeds meer gebruik van sociale mediakanalen, blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar maakte 76 procent van de 65- tot 75-jarigen gebruik van sociale media, in 2014 was dat nog 40 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat in de leeftijdsgroep 12 tot 55 jaar vrijwel iedereen in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gebruik heeft gemaakt van sociale media.

Onder 55- tot 65-jarigen was 89 procent vorig jaar actief op sociale media. Vijf jaar eerder was dat nog 64 procent.

Ook 75-plussers maken steeds meer gebruik van sociale media. In 2014 gebruikte 13 procent van de Nederlanders boven de 75 weleens sociale media zoals Facebook en Twitter, in 2019 is dit aantal gestegen naar 40 procent.

70 procent van 65- tot 75-jarigen gebruikte WhatsApp in 2019

Het uitwisselen van tekstberichten via onder meer WhatsApp is de meest gebruikte vorm van sociale media: 84 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder deed dit in 2019. De grootste groei is te zien bij de leeftijdsgroep van 65- tot 75-jarigen. Vorig jaar verstuurde 70 procent van de 65- tot 75-jarigen WhatsApp-berichtjes. Dat was in 2014 nog 25 procent.

Ook bellen via het internet neemt toe. Van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder gaf 58 procent aan in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek via het internet te hebben getelefoneerd met diensten zoals Skype of WhatsApp. In 2014 belde 31 procent via internet.

92 procent van de Nederlanders boven de elf jaar gaf in 2019 aan een smartphone te gebruiken om socialemediakanalen te bezoeken. Dat was in 2014 nog 74 procent.

Na de smartphone is de laptop met 83 procent het populairst voor internetgebruik. De laptop is daarmee ingehaald als meest gebruikte apparaat om op te internetten. In 2014 was de laptop met 76 procent nog het meest gebruikte apparaat.