Een 22-jarige man uit Arnhem is aangehouden voor betrokkenheid bij We Leak Info, een zoekmachine voor gelekte wachtwoorden, meldt de Politie Oost-Nederland vrijdag aan NU.nl. De politie heeft de Amerikaanse autoriteiten bijgestaan om de zoekmachine deze week offline te laten halen. De domeinnaam van de website is overgenomen en de website is ontoegankelijk.

We Leak Info beweerde onder meer gelekte e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adressen, namen en telefoonnummers aan te bieden. De in totaal meer dan 12,4 miljard gegevens zouden afkomstig zijn van meer dan tienduizend datalekken.

De Arnhemmer wordt verdacht van het verkopen van inloggevens. In de woning van de man werd apparatuur gevonden die dat volgens de politie mogelijk maakte. Welke rol de verdachte precies bij We Leak Info heeft gespeeld, is onduidelijk.

Naast de man uit Arnhem is ook een 22-jarige man uit Noord-Ierland aangehouden. De politie meldt verder dat het onderzoek naar We Leak Info nog loopt. Of er nog meer mensen verdacht worden van betrokkenheid, is onduidelijk.

We Leak Info bood abonnement op gelekte gegevens aan

Mensen konden voor 24 uur van We Leak Info gebruikmaken door 2 dollar (1,80 euro) te betalen. Ook bood de zoekmachine, die volgens de Amerikaanse justitie informatie van gehackte accounts verkocht, abonnementen waarmee mensen voor een hoger bedrag een week, maand of kwartaal toegang kregen tot de gelekte gegevens.

Naast de Amerikaanse autoriteiten, de Nederlandse en Noord-Ierse politie waren ook de federale politiediensten van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bij de actie betrokken.