De beveiligingscamera's van het Chinese merk Xiaomi werken weer met de Google Nest Hub, bevestigt het bedrijf aan 9to5Google en XDA Developers. Google weerde het bedrijf begin januari van zijn slimme speaker met scherm, omdat bezitters camerabeelden van andere gebruikers te zien kregen.

"We kunnen bevestigen dat we de kern van het probleem hebben opgelost en dat de integratie met Google vanaf 16 januari hervat is", aldus Xiaomi in de verklaring. "Gebruikers kunnen de Xiaomi Mi-beveiligingscamera nu met Nest-apparaten gebruiken."

Hoe het probleem kon ontstaan, is vooralsnog niet duidelijk. Xiamoi zegt daarover alleen dat het bedrijf "strengere maatregelen neemt om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen". Ook biedt het bedrijf zijn excuses aan voor het tijdelijke ongemak voor gebruikers.

Het is onduidelijk van hoeveel mensen de beelden van Xiaomi-camera's op de Nest Hub van een andere gebruiker werden getoond.