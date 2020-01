WhatsApp ziet af van het plaatsen van advertenties in het Status-tabblad, meldt The Wall Street Journal op basis van anonieme ingewijden. Facebook, de eigenaar van de chatapp, zou het project in de ijskast hebben gezet.

Het plaatsen van advertenties in Status, een tabblad waar gebruikers berichten aan hun contactpersonen kunnen laten zien die na 24 uur verdwijnen, zou het "primaire verdienmodel" van WhatsApp moeten worden, zei een topman van de berichtendienst in 2018. De advertenties zouden eigenlijk dit jaar aan de app toegevoegd moeten worden.

Volgens The Wall Street Journal legt WhatsApp eerst de focus op de mogelijkheden voor bedrijven om via WhatsApp met hun klanten te communiceren. Op die manier kan het bedrijf ook geld verdienen met de app. Op een later moment zouden dan alsnog advertenties aan Status toegevoegd kunnen worden. Een woordvoerder van de berichtendienst wilde niet reageren tegenover de Amerikaanse zakenkrant.

WhatsApp telt anderhalf miljard gebruikers en is daarmee een van de populairste berichtendiensten wereldwijd. De app kwam in 2014 door een overname in handen van Facebook. Het bedrijf heeft plannen om WhatsApp te integreren met Facebook Messenger en de berichtendienst van Instagram. Facebook-topman Mark Zuckerberg ziet de toekomst van zijn bedrijf in persoonlijke communicatie.