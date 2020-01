De rechtszaak van Amnesty International tegen de Israëlische spywaremaker NSO moet achter gesloten deuren plaatsvinden, heeft een rechter in Israël donderdag bepaald. De rechtbank in Tel Aviv komt daarmee tegemoet aan de wens van het Israëlische ministerie van Defensie om de zaak niet openbaar te behandelen.

De rechter gaat vanwege zorgen om de nationale veiligheid van Israël mee met het verzoek van het ministerie om het publiek en de media niet in de rechtszaal toe te laten.

NSO is de maker van geavanceerde spionagesoftware waarmee het mogelijk is om smartphones af te luisteren. Volgens verschillende onderzoeken is de spyware van het bedrijf in meerdere landen gebruikt tegen journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten.

Amnesty wil via de rechtszaak afdwingen dat Israël de export van de gevoelige technologie blokkeert. Dat kan door de licentie daarvoor in te trekken. Op die manier wil de mensenrechtenorganisatie voorkomen dat overheden de spionagesoftware kunnen inzetten tegen politieke tegenstanders, activisten en andere critici.

Amnesty: Israël kijkt toe en laat het gebeuren

NSO verkoopt zijn software formeel aan overheden om in te zetten in de strijd tegen terrorisme en andere vormen van ernstige misdrijven. Toch zijn de waarborgen om misbruik te garanderen niet toereikend, aldus Amnesty. De organisatie beschuldigt Israël ervan "toe te kijken en het te laten gebeuren".

Het Israëlische ministerie van Defensie zegt dat het continu toezicht houdt op surveillancesoftware en dat de autoriteiten in het land regelmatig controles uitvoeren.

Naast de zaak omtrent de exportlicentie is NSO in twee aparte zaken aangeklaagd door een vriend van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi en door Facebook. Volgens Omar Abdulaziz is de software van het bedrijf gebruikt voor het bespioneren van de chatgesprekken tussen hem en Khashoggi.

Facebook klaagt NSO aan nadat bleek dat een ernstige kwetsbaarheid in WhatsApp is misbruikt om de spionagesoftware op smartphones van doelwitten te installeren. In april en mei zou geprobeerd zijn om de spyware op die manier naar veertienhonderd smartphones te versturen.