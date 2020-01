Podcasts zijn er in zo veel soorten en maten, dat er voor iedereen wel iets te luisteren is. Maar in welke app kun je dit het best doen?

Pocket Casts

Een van de populairste gratis podcastapps voor iOS en Android is Pocket Casts. De app heeft een overzichtelijk ontwerp en wat slimme functies om het luisteren naar podcasts gebruiksvriendelijker te maken. Zo kun je de afspeelsnelheid aanpassen en stiltes automatisch uit shows knippen, zodat ze minder lang duren.

Ook is er een speciaal filtertabblad waarin je snel kunt zien welke podcast je nog af moet luisteren en wat de nieuwe releases zijn, maar ook waar je zelf een filter kunt aanmaken.

Pocket Casts heeft bovendien een fijn Discover-tabblad waarin je nieuwe shows direct vanuit de app kunt ontdekken. Een vermakelijk extraatje is de 'Stats-pagina', waarop je precies kunt zien hoelang je hebt geluisterd en hoeveel tijd je bespaard hebt door de snelheid aan te passen of onderdelen door te spoelen.

De app is gratis te downloaden, maar heeft wel een Plus-versie waarmee je extra functies (zoals een desktopapp, cloudopslag en meer) ontgrendelt voor een vast bedrag per maand of per jaar.

Download Pocket Casts voor Android (gratis) of iOS (gratis)

Overcast

Overcast heeft veel wat de andere apps in deze lijst ook hebben, zoals suggesties op basis van je luistergedrag en opties om stemmen te versterken en stiltes weg te filteren.

Als extraatje heeft Overcast de optie om audioclips op te nemen en te delen. Handig als je een specifiek onderdeel van een aflevering interessant of grappig vond en dat op deze manier snel kunt doorsturen naar iemand anders.

Overcast is enkel op iOS beschikbaar en is gratis te downloaden. Wil je een donkere modus, geen reclames in de app en bestanden uploaden, dan kun je een abonnement op Overcast Premium nemen voor 10 euro per jaar.

Download Overcast voor iOS (gratis)

Castro

Castro is een aanrader voor de fanatieke podcastluisteraar, met onder andere de optie om afspeellijsten te maken. De app stelt zelf bundels van shows aan je voor, om het makkelijker te maken om kennis te maken met nieuwe podcasts. Ook heeft Castro een gratis beschikbare nachtmodus voor in de avonduren.

Gebruik je al een andere podcastapp en wil je overstappen? Dan biedt Castro een handig introductiescherm waarmee je met één druk op de knop al je afleveringen overzet. Dat maakt het proces een stuk makkelijker.

Castro is gratis te downloaden voor iOS, maar heeft net zoals de andere apps in deze lijst een premiumoptie. Daarmee ontgrendel je een Apple Watch-app, verdwijnen advertenties en kun je stiltes wegfilteren uit afleveringen en stemmen versterken. Hier betaal je 19 euro per jaar of 3 euro per maand voor.

Download Castro voor iOS (gratis)

Podcast Addict

Podcast Addict voor Android is enorm uitgebreid. Zo uitgebreid zelfs, dat de app voor beginnende luisteraars misschien wat veel functies bevat. Kijk je hier echter voorbij of heb je behoefte aan deze opties, dan is dit een hele fijne podcastapp.

Zo kun je zelf afspeellijsten maken en ook lokale bestanden, RSS-feeds en YouTube- en Twitch-kanalen toevoegen aan je bibliotheek in de app. Daarmee gaat Podcast Addict een stapje verder dan een podcastapp en vormt het een hub voor de populaire media die je op je smartphone bekijkt.

De app heeft daarnaast alles wat je van een podcastapp mag verwachten. Zo kun je afleveringen offline opslaan, is er een uitgebreide zoekfunctie aanwezig en kun je een slaaptimer instellen. Podcast Addict is gratis te downloaden en gebruiken, maar heeft wel een in-appaankoop van 4,29 euro waarmee je advertenties afkoopt en een donatie geeft aan de ontwikkelaar.

Download Podcast Addict voor Android (gratis)

Spotify

Een nieuwe speler op de podcastmarkt is Spotify. Gebruik je Spotify al en wil je het liefst zo min mogelijk apps op je smartphone? Dan is Spotify een handige optie. De app heeft een eigen tabblad voor podcasts, zodat je muziekbibliotheek geen rommeltje wordt.

Veel populaire shows zijn inmiddels op de muziekdienst aanwezig en door het handige overzicht kun je in een oogopslag zien waar een aflevering over gaat.

Spotify heeft minder uitgebreide functies vergeleken met de apps die we hierboven besproken hebben, maar maakt het wel laagdrempelig om podcasts te ontdekken.

Download Spotify voor iOS (gratis) of Android (gratis)