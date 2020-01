Twitter liet adverteerders hun boodschap richten op neonazi's, transfoben, islamofoben en zogenoemde white supremacists, blijkt donderdag uit onderzoek van de BBC. De doelgroepen werden automatisch gegenereerd op basis van informatie die Twitter over zijn gebruikers verzamelt. Het bedrijf heeft excuses aangeboden.

Adverteerders kunnen hun reclame richten op een specifiek publiek. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van profielen die Twitter van zijn gebruikers maakt. Met de term neonazi's zou een adverteerder in het Verenigd Koninkrijk tienduizenden mensen kunnen bereiken, aldus de BBC.

De gesponsorde tweets moeten vervolgens nog door Twitter worden goedgekeurd voordat ze daadwerkelijk online verschijnen. De BBC nam de proef op de som en probeerde op het sociale medium een advertentie te plaatsen gericht op een publiek dat met gevoelige trefwoorden bereikt kan worden. De reclames werden toegestaan en waren enkele uren zichtbaar voordat de omroep ze offline haalde.

"In dit geval werden sommige trefwoorden toegestaan voor advertentiedoeleinden", zegt Twitter in een verklaring tegen de Britse publieke omroep. "Dat was een fout. Het spijt ons erg dat dit is gebeurd en hebben de fout hersteld zodra we ervan op de hoogte werden gesteld."