Twitter krijgt waarschijnlijk nooit een functie waarmee tweets na plaatsing nog bewerkt kunnen worden, zegt Twitter-CEO Jack Dorsey in een video van Wired. Hij zegt dat Twitter de functie wel heeft overwogen, maar daar toch van heeft afgezien.

In de video van Wired beantwoordt Dorsey vragen van Twitter-gebruikers. Eén van de gebruikers vroeg hem of Twitter in 2020 een knop krijgt waarmee tweets aangepast kunnen worden. "Het antwoord is nee", antwoordde Dorsey meteen.

Al jaren doet het gerucht de ronde dat Twitter bezig is met het ontwikkelen van de functie. Maar volgens Dorsey strookt zo'n bewerkknop niet met de kerngedachte van het sociale medium. "We begonnen als een soort sms-dienst", vertelt hij. "En, zoals je weet: als je een sms verstuurt, dan is deze weg. Dan kun je die ook niet meer aanpassen. We wilden het gevoel van de begindagen van Twitter behouden."

Ook zou de komst van een editknop tot problemen leiden bij het retweeten van berichten op Twitter. "Als je iets tweet, mensen dat retweeten en je een uur later de inhoud verandert, dan hebben de mensen die je bericht geretweet hadden ineens iets heel anders op hun tijdlijn staan. Daar moet je mee uitkijken", vertelt Dorsey.

Volgens de Twitter-topman willen veel twitteraars een bewerkfunctie om even snel een spelfout aan te passen. Twitter heeft daarom overwogen om een bepaald tijdvak in te stellen waarin gebruikers hun tweet nog kunnen aanpassen. "Maar dat betekent ook dat Twitter het plaatsen van de tweet moet vertragen", vertelt Dorsey. En dat ziet hij niet zitten. "We gaan het waarschijnlijk nooit doen", is daarom zijn conclusie.