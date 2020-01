Het afgelopen jaar is 4.690 keer aangifte gedaan van cybercrime, zoals hacken, het verspreiden van malware, gijzelsoftware (ransomware) en virussen. Dat is een stijging van 64 procent vergeleken met 2018, maakt de politie woensdag bekend. In 2018 ging het om 2.860 aangiftes.

Onder computercriminaliteit verstaat de politie alle misdrijven die gepleegd worden met of gericht zijn op computers, smartphones, tablets, auto's en andere ICT-systemen. Naast hacken en de verspreiding van malafide software gaat het bijvoorbeeld ook om internetoplichting en het (laten) uitvoeren van ddos-aanvallen.

Het aantal aangiftes van cybercrime valt in het niet bij het aantal slachtoffers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in 2018 in totaal 1,2 miljoen mensen slachtoffer van een vorm van computercriminaliteit. In totaal stapte 4,8 procent van hen naar de politie. Daarvan gaat 2,8 procent daadwerkelijk over tot aangifte.

Uit de cijfers blijkt dat het totaal aantal misdrijven voor het eerst sinds zeven jaar is gestegen. In 2019 ging het om 800.000 geregistreerde misdrijven, een stijging van 4 procent vergeleken met een jaar eerder. Sinds 2012 daalde het aantal misdrijven juist.