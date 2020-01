Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie niet geïnformeerd over de veroordeling van 75.000 Europese criminelen, schrijft The Guardian dinsdagavond. Een systeemfout werd na vijf jaar ontdekt, waarna de Britse overheid de fout maandenlang probeerde geheim te houden uit angst voor gezichtsverlies, aldus de Britse krant.

Zodoende wist de EU niet dat tienduizenden Europeanen, die in het Verenigd Koninkrijk een misdaad hadden gepleegd, een straf opgelegd hadden gekregen van de Britse rechtbank. Ook was het recidivegevaar van deze personen daarna niet bekend bij hun landen van herkomst.

Onder de veroordeelden bevinden zich mogelijk zware criminelen als moordenaars en verkrachters, schrijft The Guardian. Zij konden terugreizen zonder dat autoriteiten op de hoogte waren van hun veroordeling.

Volgens de krant staat vast dat de Britse autoriteiten de zaak in de doofpot wilden stoppen. Bij een bijeenkomst in mei van de Britse dienst ACRO, die gegevens van criminelen bijhoudt, werd bevestigd dat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken terughoudend was wat betreft het openbaar maken van de gemaakte fout "door de reputatieschade" die het VK kon oplopen.

Een maand later werd om dezelfde reden opnieuw gezegd dat er "onzekerheid" was over het bekendmaken van de fout. De notulen zijn inmiddels van ACRO's website gehaald.

Het probleem is bekend bij het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid, zegt een woordvoerder tegen de NOS. De zaak wordt in EU-verband onderzocht.