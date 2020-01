Het pretpark Super Nintendo World in de Japanse stad Osaka moet een levensgrote videogame worden, schrijft een verslaggever van Bloomberg die dinsdag aanwezig was bij een persconferentie over het park. Daar werd onder meer bekendgemaakt dat bezoekers van het park een armband krijgen die ze kunnen koppelen aan een app op hun smartphone.

De armbanden volgen de bezoekers als ze door het park lopen. Daar kunnen ze verschillende doelen behalen, het opnemen tegen andere bezoekers en digitale muntjes verzamelen die verspreid zijn over het park.

Super Nintendo World wordt onderdeel van het pretpark Universal Studios in Osaka Japan. Er is nog weinig bekend over wat voor onderdelen het Nintendo-park precies krijgt, maar volgens Bloomberg wordt het park volledig gebouwd in de stijl van Super Mario. Ook kunnen we een Mario Kart-attractie verwachten en komen er verschillende klassieke Nintendo-locaties voorbij, waaronder het kasteel van Peach.

Het park moet in de zomer van 2020 de deuren gaan openen. Nintendo is van plan om het pretpark in de toekomst ook te bouwen in Singapore, Los Angeles en Orlando.