De merknaam XS4ALL blijft bestaan, maar de integratie met KPN blijft doorgaan, bevestigt voorzitter Daan Willems van de ondernemingsraad (or) van XS4ALL na berichtgeving van De Telegraaf.

KPN-topman Joost Farwerck heeft de medewerkers van de internetprovider dinsdagmiddag in het KPN-kantoor in Amsterdam ingelicht. Maar volgens Willems heeft de beslissing weinig om het lijf. De techniek en de organisatie achter XS4ALL wordt geïntegreerd binnen KPN. "De merknaam blijft bestaan, maar klanten en medewerkers worden alsnog overgezet naar KPN", vertelt Willems aan NU.nl.

"Voor ons verandert er eigenlijk heel weinig. XS4ALL wordt nog steeds samengevoegd met KPN en er vallen nog steeds veel ontslagen, vooral op de techniekafdeling. De merknaam blijft nu dus bestaan, maar voor medewerkers is er eigenlijk nog steeds heel veel onduidelijkheid over wat dit precies gaat inhouden", aldus de voorzitter van de or.

De actiegroep XS4ALL Moet Blijven voelt zich voor de gek gehouden door het besluit en beschouwt het als "nog slechter" dan het direct opheffen van XS4ALL. "Door de naam voorlopig te laten bestaan maar achter de schermen met de integratie van techniek te starten, wordt XS4ALL verder uitgehold en verwordt het tot een label. Techniek, mensen en cultuur vormen de harde kern van XS4ALL. Als je daar één of meer elementen uit haalt, is het geen XS4ALL meer. Wat KPN nu met de integratie doet, is alsof je gaat eten bij een sterrenrestaurant, maar vervolgens fastfood voorgeschoteld krijgt", aldus de actiegroep.

Op 23 december oordeelde de Ondernemingskamer (onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam) dat KPN zijn dochtermerk XS4ALL mag opdoeken en de provider mag samenvoegen met het moederbedrijf. De or van XS4ALL spande in november een zaak aan om dit tegen te houden. Het besluit van KPN leidde tot onrust onder gebruikers en medewerkers.

KPN was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor vragen van NU.nl.