De populaire datingapps Grindr, OkCupid en Tinder verkopen gevoelige gebruikersdata zoals locatiedata en seksuele voorkeuren door aan adverteerders zonder gebruikers daar goed over in te lichten, blijkt dinsdag uit onderzoek van de Noorse consumentenbond. Volgens de organisatie overtreden de apps daarmee de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving.

De Noorse consumentenorganisatie onderzocht de datastromen van tien populaire gratis apps, waaronder bekende datingapps als Tinder en Grindr en twee ovulatieapps. Alle apps bleken gebruikersgegevens te verzamelen en speelden deze door naar in totaal 135 commerciële partijen.

Het delen van de data zou in de privacyvoorwaarden van de apps worden benoemd, maar dat is volgens de consumentenbond niet voldoende. De makers van de apps vragen vooraf geen toestemming om de data te delen en het is voor gebruikers niet mogelijk om dit uit te zetten.

Volgens de onderzoekers verzamelt datingapp OkCupid een combinatie van "zeer persoonlijke informatie, zoals leeftijd, geslacht, locatie, geaardheid en drugsgebruik". Deze informatie zou vervolgens worden gedeeld met datahandelaren. Deze handelaren verkopen de data op hun beurt ook weer door.

Ook de app Grindr, die zich vooral richt op homoseksuele, biseksuele, transgender en queer gebruikers, verkoopt locatiedata en de seksuele voorkeur van gebruikers door aan adverteerders. Uit het onderzoek blijkt dat Grindr op Android-toestellen zelfs data van gebruikers deelt als zij reclametracking in de privacyinstellingen van hun telefoon hebben uitgeschakeld. De Noorse consumentenbond heeft daarom een officiële klacht tegen de datingapp ingediend.

'Dit is krankzinnig'

Directeur Sandra Molenaar van de Nederlandse Consumentenbond vindt dat de politiek moet ingrijpen om consumenten te beschermen. "Het Noorse onderzoek toont aan dat consumenten de controle over hun data steeds meer kwijtraken. Door deze illegale datahandel kunnen bedrijven advertenties specifiek richten op bijvoorbeeld een 26-jarige homoseksuele, vrijgezelle vrouw in Amsterdam die weleens recreatief drugs gebruikt. Dat is krankzinnig", vindt Molenaar.

Ook maakt ze zich zorgen over de gevolgen als de data in verkeerde handen terechtkomen. "Dan bestaat het risico op bijvoorbeeld discriminatie of manipulatie. En consumenten kunnen niets doen om dit te voorkomen."

De Consumentenbond heeft het onderzoek aangedragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder die zich in Nederland bezighoudt met privacyschendingen) en heeft de toezichthouder dringend verzocht om een onderzoek naar het delen van deze data.