Apple weigert te voldoen aan het verzoek van de Amerikaanse justitieminister William Barr om te helpen om twee iPhones van een Saoedische terrorist te ontgrendelen, zegt het bedrijf in een verklaring aan Input. De man schoot op 6 december drie mensen dood in een klaslokaal op een vliegbasis van de Amerikaanse marine in de staat Florida.

Barr vroeg Apple maandag om een "oplossing" voor het ontgrendelen van twee smartphones van Mohammed Saeed Al Shamrani. Ook maakte hij maandag bekend dat de VS de aanslag beschouwt als terrorisme. De luitenant volgde zelf een training op de militaire basis en werd na zijn daad door een agent doodgeschoten.

Voordat hij overleed, schoot Saeed Al Shamrani een kogel door één van zijn iPhones. Ook het andere toestel raakte beschadigd. De FBI heeft beide smartphones kunnen repareren, maar kan de toestellen ondanks toestemming van de rechter niet doorzoeken voor bewijs, omdat deze sterk zijn versleuteld.

"Het is heel erg belangrijk voor ons om te weten met wie en waarover de schutter heeft gecommuniceerd voordat hij overleed", aldus Barr. "We roepen Apple en andere techbedrijven op om ons te helpen om een oplossing te vinden zodat we de levens van Amerikaanse burgers beter kunnen beschermen en toekomstige aanslagen kunnen voorkomen."

Volgens Apple is het onmogelijk om "een achterdeur alleen voor de goeieriken" te bouwen. "Achterdeurtjes kunnen ook misbruikt worden door hen die onze nationale veiligheid en de databeveiliging van onze klanten bedreigen", aldus het bedrijf tegen Input. "Opsporingsdiensten hebben vandaag de dag toegang tot meer data dan ooit tevoren, dus Amerikanen hoeven niet te kiezen tussen het verzwakken van versleuteling en het oplossen van onderzoeken."

Herhaling van dezelfde discussie vier jaar geleden

Het verzoek van Barr is een herhaling van dezelfde discussie die vier jaar geleden speelde. Begin 2016 vroeg de FBI aan Apple hulp bij het ontgrendelen van de iPhone 5c van Syed Rizwan Farook. De terrorist schoot in december 2015 samen met zijn vrouw veertien mensen dood in een verzorgingstehuis in San Bernardino.

Nadat Apple ook toen weigerde, kwam het bijna tussen een rechtszaak tussen het bedrijf en de FBI. Uiteindelijk wist de opsporingsdienst de iPhone te ontgrendelen met hulp van een derde partij. Details over die hack zijn niet bekendgemaakt.