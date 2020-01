Rusland zou het Oekraïense gasbedrijf Burisma hebben gehackt, meldt The New York Times op basis van onderzoek van internetbeveiligingsbedrijf Area 1. Het bedrijf staat centraal in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump.

Hackers van de Russische militaire inlichtingendienst GRU zouden sinds november hebben geprobeerd binnen te dringen bij Burisma. Het is onduidelijk waar de hackers naar op zoek waren en of zij iets hebben gevonden.

Een maand eerder werd bekend dat Trump de Oekraïense premier Volodymyr Zelensky in juli in een telefoongesprek onder druk zou hebben gezet. Trump vroeg Oekraïne om onderzoek te doen naar zijn politieke tegenstander Joe Biden, wiens zoon Hunter in het bestuur van Burisma heeft gezeten.

De hackers van de GRU, ook wel Fancy Bear genoemd, hebben volgens Area 1 nepwebsites opgezet die leken op de websites van Burisma-ondernemingen. Door middel van phishing zou Burisma-personeel naar die websites gelokt zijn, in de hoop dat zij op die manier hun inloggegevens prijsgaven. Dat zou een aantal keer zijn gelukt, aldus Area 1.

Tegen Burisma liep in 2016 een corruptieonderzoek. Volgens Trump heeft Hunter Biden zich ook schuldig gemaakt aan corruptie tijdens sinds hij vanaf 2014 werkzaam was bij het energiebedrijf. Zijn vader heeft volgens Trump zijn positie als vicepresident onder Barack Obama misbruikt om zijn zoon te beschermen tegen vervolging. Bewijs daarvoor ontbreekt.

Trump werd in december formeel door het Huis van Afgevaardigden aangeklaagd. De kans dat hij daadwerkelijk wordt afgezet, is klein. Daarvoor moet twee derde van Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, voor stemmen.