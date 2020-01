Auto's van Tesla gaan in de toekomst mensen op straat aanspreken. Dat schrijft Elon Musk op Twitter.

In een video die Musk deelde, rijdt een rode Tesla door de straat en zegt het voertuig tegen omstanders: "Sta niet zo te staren, stap in!" Het is niet bekend wanneer de functie aan de Tesla-auto's wordt toegevoegd. Musk schrijft dat de auto's "binnenkort" met mensen kunnen praten. "Dit is echt."

Het geluid komt uit luidsprekers aan de buitenkant van de auto. Deze luidsprekers werden al eerder toegevoegd om te voldoen aan wetgeving die eist dat elektrische auto's kunstmatig geluid moeten maken, zodat weggebruikers ze horen aankomen.

De functie is volgens Musk ook geschikt voor grapjes. Zo is het mogelijk scheetgeluiden te laten klinken bij het langsrijden. Sinds eind 2018 kunnen Tesla's aan de binnenkant al geluiden maken, waarbij het lijkt alsof degene achter het stuur of op de achterbank een scheet laat.

Mogelijk zal de luidsprekerfunctie ook van pas komen bij Tesla Network, het plan van het bedrijf om een vloot zelfrijdende taxi's op de markt te brengen. Auto's van Tesla kunnen dan geld verdienen voor hun eigenaar als diegene er zelf niet in rijdt. Via de speakers kan de auto voetgangers uitnodigen om in te stappen.