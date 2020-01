De ING kampte maandag urenlang met een storing waardoor het voor klanten niet mogelijk was om via de ING-app of website geld over te maken. De storing ontstond rond 14.30 uur en was om 19.30 uur verholpen.

De ING waarschuwde klanten tijdens de storing om overboekingen niet nogmaals uit te voeren als deze niet lukten. Nadat de storing verholpen was, werden de overschrijvingen namelijk alsnog uitgevoerd. Wanneer mensen meerdere pogingen hebben gedaan tot overboeking, kan het zijn dat het bedrag meerdere keren van de rekening is afgeschreven.

De ING adviseert klanten daarom om op Mijn ING bij de af- en bijschrijvingen te kijken of de overschrijving gelukt is. Staat de overschrijving daar niet tussen, dan staat deze nog onder het kopje 'Opdrachten' en moeten ze deze opnieuw uitvoeren.

Wanneer de overboeking meerdere keren heeft plaatsgevonden, dan moet de klant zelf geld terugvragen bij de ontvanger, vertelt een woordvoerder. "De ING kan dit niet automatisch terugboeken."

Het was tijdens de storing wel mogelijk om in te loggen bij Mijn ING en overboekingen in te zien. Ook kon er wel gepind worden.