De ING kampt maandag met een storing waardoor het voor klanten niet mogelijk is om via de ING-app of website geld over te maken. De storing ontstond rond 14.30 uur. Het is nog niet bekend wanneer deze verholpen is.

De ING waarschuwt klanten om overboekingen niet nogmaals uit te voeren als deze niet lukken. Als de storing is verholpen, worden de overschrijvingen namelijk alsnog uitgevoerd. Wanneer mensen meerdere pogingen hebben gedaan tot overboeking, kan het zijn dat het bedrag meerdere keren van de rekening wordt afgeschreven.

Een woordvoerder van de ING zegt dat de bank hard werkt aan een oplossing en biedt excuses aan voor het ongemak.

Het is wel mogelijk om in te loggen bij Mijn ING en overboekingen in te zien. Ook kan er wel gewoon gepind worden.