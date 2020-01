De Verenigde Staten houden drones die gemaakt zijn in China uit angst voor spionage aan de grond, schrijft Financial Times op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bijna duizend drones in opslag gezet.

De VS gebruikte de Chinese drones voor verschillende doeleinden, waaronder het patrouilleren aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, gebieden in kaart brengen en landbouwgrond bekijken.

De VS is bang dat deze opnames uiteindelijk in Chinese handen belanden. Daarom besloot het ministerie in oktober al dat de drones in ieder geval tijdelijk niet gebruikt mochten worden. Als het definitieve verbod van kracht is, mogen de drones alleen nog worden ingezet voor het bestrijden van bosbranden en voor bepaalde trainingen.

De VS uitte al eerder zijn zorgen over het gebruik van Chinese technologie vanwege "de nationale veiligheid". Om deze reden kreeg het Chinese Huawei in mei een handelsverbod. Inmiddels hebben sommige Amerikaanse bedrijven voorzichtig groen licht gekregen van de overheid om goederen te verkopen aan Huawei.